Видеофакт. В Гомеле покупатель нахамил кассиру и распылил перцовый баллончик в лицо охранника

40-летний гомельчанин распылил перцовый газ в лицо охранника продуктового магазина. Фото: Shutterstock

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома рассказали о задержании «покупателя с перцовым баллончиком».

Это произошло в Гомеле в четверг, 3 июня. В продуктовом магазине, что на улице Циалковского дебош устроила компания подвыпивших мужчин. Они нецензурно ругались в торговом зале, толкались, мешали другим покупателям, а в ответ на замечания кассира направили поток брани и в ее адрес.

- Работница не стала терпеть хамство и вызвала охранника-контролера. Мужчина попросил хулиганов покинуть магазин. Но когда он выпроваживал их на улицу, один из покупателей выхватил газовый баллончик и распылил в сторону охранника перцовый газ. После этого компания скрылась, а охранник обратился в милицию, - сообщили в пресс-службе.

Когда на место прибыл наряд ППС хулиганов уже не было, но оперативники и местный участковый по записям с камер видеонаблюдения смогли их вычислить. Задержали дебоширов в квартире одного из них. Газ распылил 40-летний гомельчанин, у него с собой все еще был перцовый баллончик. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.

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