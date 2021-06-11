С 12 июня визовый центр Испании в Минске начнет принимать документы на получение шенгенской визы, но с одним условием

С 12 июня визовый центр Испании в Минске начнет принимать документы на получение шенгенской визы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С субботы, 12 июня, визовый центр Испании в Минске начнет принимать документы на получение туристической визы категории «С». Информация об этом была размещена в телеграм-канале визового центра Испании в Минске.

- Получить визу смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. В визовом центре Испании можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 в государственных медчреждениях вакцинами «Спутник V» и китайской производства Sinopharm. Для путешествий за границу понадобится сертификат о вакцинации, - написано в сообщении.

Подробности о записи и проведении вакцинации, можно узнать по номеру +375 (17) 323-99-63 или у консультантов.

Напомним, что с июня Испания разрешила въезд туристам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и были привиты вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Также был открыт въезд для туристов, привитых китайскими препаратами от Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

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