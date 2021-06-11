Вот когда в Беларуси начнут принимать у абитуриентов документы в вузах

Вступительная компания в Беларуси закончится уже 11 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Принимать документы вузы в Беларуси начнут у абитуриентов с 20 июля, сообщило БелТа по информации представителя Минобразования.

По словам Реммы Герловской, консультанта управления высшего образования ГУ профобразования, с 20 июля начнется подача документов на бюджетную и платную формы обучения для абитуриентов, которым предстоит еще сдать внутренние вступительные испытания. Она уточнила, что есть и определенные особенности в сроках приема, что связано с поступлением на дневное обучение по сельхозспециальностям.

- Общие сроки приема документов закончатся 26 июля. Но для поступающих на сельскохозяйственные специальности на дневную форму- 28 июля. Аналогично и при подаче документов на платное обучение: 9 августа закончится общий прием, 10 августа - последний день для поступающих на сельхозспециальности, - пояснила Герловская.

В этом году в Беларуси зачисление на бюджет должно завершится до 5 августа, а вообще, закончится вступительная компания - 11 августа, после зачисления платников.

- В Беларуси в 2021-ом году 50 вузов осуществляют прием более чем по 340 специальностям, открыто свыше 20 новых специальностей, из которых четыре - абсолютно новые, - подчеркнула представитель Минобразования.

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