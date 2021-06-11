«С использованием сирийского опыта»: Россия и Беларусь с июня по сентябрь проведут совместные учения

Россия и Беларусь с июня по сентябрь проведут совместные учения. Фото: ТАСС

Россия и Беларуси с июня по сентябрь 2021 года проведут совместные учения. Об этом рассказал газете «Красная Звезда» командующий войсками Западного военного округа РФ Александр Журавлев.

- Современный бой, и это смог подтвердить сирийский опыт, требует от командиров смекалки, введения противника в заблуждение, изыскания возможностей для того, чтобы заставить его действовать в выгодном для нас ключе. Поэтому повышенное внимание будет уделяться опережающей готовности систем управления и всех видом обеспечения, а также скрытному развертыванию группировки, - отметил Журавлев.

Все эти вопросы совместно с белорусскими коллегами запанировано отработать на учениях «Запад – 2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. На данном этапе готовятся к проведению учений по подготовке к этим масштабным учениям.

- Был проведен ряд штабных переговоров и командно-штабных тренировок с привлечением оперативных групп штабов различного уровня. Также были определены полигоны на территории России и Беларуси, на которых и будут отрабатываться практические действия органов военного управления и войск. Также идет рекогносцировка и подготовка учебно-материальной базы. С июня по сентябрь будет проведен комплекс спецучений по всем видам обеспечения, три из которых мы совместно проведем с вооруженными силами Беларуси, - подчеркнул Журавлев.

Он уточнил, что особое внимание будет уделяться совместному решению задач подразделениями войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, материально-технического обеспечения и военной полиции.

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