«Я - мама выпускника!»: Анастасия Тиханович показала фото повзрослевшего сына с выпускного

Сын Анастасии Тиханович Иван окончил школу. Фото: Instagram @atihanovich

Певица и продюсер Анастасия Тиханович в своем Инстаграме показала фото подросшего сына Ивана.

- Экзамены позади, аттестат в руках и теперь можно со всей ответственностью сказать - до свидания, школа! - написала певица.

Еще она вспомнила, каким был ее выпускной вечер.

- Помню этот момент и в своей жизни, как волновался Папа, и как мы с Мамой торопились успеть с выпускным платьем, которое мне шила наша чудесная подруга, великолепная актриса Вера Кавалерова, - поделилась воспоминаниями артистка с подписчиками (орфография сохранена - Прим.).

В Беларуси 10 июня прошли выпускные в школах. Фото: Instagram @atihanovich

Анастасия Тиханович подчеркнула, что школьный выпускной - это один из тех редких моментов в жизни, «когда внутри рождается удивительное захватывающее ощущение чего-то такого нового, неизведанного, обязательно счастливого...».

- В общем, шла сегодня на праздник и думала - ну надо же.. Как это оказывается бывает в сердце, радость-то какая! Я - Мама Выпускника, - рассказала она о радостных ощущениях.

А в сторис с сыном сняла шуточное видео, когда он думал, что она делает фото:

- Ты родился недавно, почему ты школу уже заканчиваешь?! Так нечестно, - пошутила певица, обращаясь к сыну Ивану.

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