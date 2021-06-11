Москва хочет раздавать российские паспорта гражданам Беларуси и Украины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В российской Госдуме обсудят законопроект о репатриации граждан Беларуси и Украины. Это значит, что в РФ могут предоставить право всем желающим белорусам и украинцам получить российское гражданство. 11 июня законопроект внесут на рассмотрение в парламент. Если депутаты одобрят идею, получить российские паспорта белорусы и украинцы смогут очень просто. При этом не нужно будет доказывать, что ранее на территории современной России проживали предки и отказываться от своего гражданства.

Подробности законопроекта рассказал ria.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В законопроекте прописано, кого в России смогут официально считать соотечественниками. Это те люди, которые сами или их предки проживали на территории нынешней РФ, а также все украинцы и белорусы, независимо от того, проживали они сами или их предки на территории РФ.

По словам Затулина, достаточно лишь самоидентифицировать себя «российскими соотечественниками». В случае принятия такого закона его авторы рассчитывают на то, что в РФ переедут миллионы «соотечественников», большая часть - из Украины.

Напомним, похожая программа репатриации есть в Польше, однако она рассчитана на довольно узкий круг людей, при этом необходимо доказать, что в роду были предки-поляки. Кроме того, есть программа «Карт поляка» - такие документы получили уже более 100 тысяч белорусов.