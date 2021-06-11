Лукашенко заявил об изменении Гражданского кодекса Беларуси

Лукашенко назвал Гражданский кодекс экономической конституцией Беларуси и сказал, как и зачем его будут менять. Фото: БелТА.

В пятницу, 11 июня, во время совещания по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, Александр Лукашенко сказал о том, что Гражданский кодекс Беларуси будет скорректирован, транслирует БелТА.

В начале совещания он пояснил, что на повестке ряд вопросов, охватывающих широкий спектр экономических и общественных отношений. Но уточнил, что самый объемный вопрос - корректировка Гражданского кодекса, который Лукашенко назвал «экономической конституцией» Беларуси.

- Мы всегда говорили, это правовая основа всех хозяйственных отношений, основа нашей экономики. Действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия, а это было в прямом и переносном смыслах еще в прошлом веке, - цитирует БелТА президента.

Продолжая, Александр Лукашенко пояснил, что работа над проектом (изменениями в Гражданский кодекс - Прим.) проводилась не один год, привлекались все представители общества.

- Подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской сфер, - заявил он.

Самый большой блок корректировок несет изменения в хозяйственной деятельности и для простых граждан. Корректировки, по словам Лукашенко, новые для Беларуси, но работающих в других государствах. Внедрения позволят скорректировать кодекс к учетом современных реалий.

- Хотел бы еще раз убедиться, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют нашей государственной политике, - прокомментировал он.

А у собравшихся чиновников поинтересовался, насколько предложенные подходы соответствуют актуальным и перспективным потребностям государства, общества, бизнеса и граждан, учитывается ли опыт регулирования других стран, а особенно в тех, с которыми у Беларуси обширная договорно-правовая база.

- Какие новации появятся в нашей стране, если мы закрепим их в кодексе? Насколько мы, особенно субъекты хозяйствования и люди, готовы к ним? Востребованы ли эти перемены или мы «натягиваем» их искусственно, что делать абсолютно нельзя, - заключил Лукашенко.

Вопросы Александр Лукашенко озвучил в адрес присутствующих на совещании премьера, первого вице-премьера, глав обеих палат парламента, главы КГК и председателя Нацбанка, министров финансов, экономики и юстиции Беларуси.

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