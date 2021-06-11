«Айфончики в руках и прочее». Лукашенко - о цифровизации и дебюрократизации

Лукашенко считает, что про "Одно окно" забыли Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На совещании 11 июня Александр Лукашено говорил о совершенствовании института административных процедур. По его словам, корректировка, которая приведет к многоуровневой системе, не должна выражаться «в сверхформализме, бюрократии или крючкотворстве на ведомственном или местном уровнях».

- Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране, - цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко считает, что «законы иногда тонут в бюрократизме, лишнем согласовании»:

- Забыли про «Одно окно» (речь идет о службе в местных органах власти для приема и выдачи документов - Ред.).

Кроме того, на совещании шла речь о цифровизации взаимодействия между органами власти и предприятиями.

- Предупреждаю: здесь не должно быть работы в дань моде - ах, цифровизация, компьютеризация, айфончики в руках и прочее, - продолжил Лукашенко. - Это все хорошо, если это на пользу и если это понимают наши люди, а не отдельные 15-20% населения.

По словам Лукашенко, «бежать надо не торопясь, но не опаздывать».

Напомним, также на совещании обсуждались изменения Гражданского кодекса Беларуси.