Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 июня 2021 года: вновь больше тысячи новых случаев за сутки

Вновь больше тысячи новых случаев ковида за сутки выявили в Беларуси Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику о заболеваемости коронавирусом в стране. По официальным данным, за минувшие сутки число новых случаев COVID-19 вновь превысило тысячу - в республике зарегистрированы 1 тыс. 026 пациентов с коронавирусом. Это немного больше, чем накануне, хотя тестов тогда было обработано чуть меньше. Это значит, что больший процент тестов показал положительный результат.

При этом выписаны из больниц за сутки 1 тыс. 187 пациентов. Таким образом, всего, с начала пандемии, в стране официально подтверждены 403 тыс. 845 случаев ковида, а выздоровели 396 тыс. 650 пациентов, перенесших COVID-19.

На этот раз сообщается о 9 умерших за сутки. За весь период распространения инфекции в Беларуси, официально, умерли 2 тыс. 958 пациентов с коронавирусом.

Также в Минздраве обновили данные о ходе вакцинации. Уже свыше 671 тыс. человек получили первую дозу прививки, а полную вакцинацию прошли более 372,4 тыс. пациентов.

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