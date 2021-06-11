Политолог: В Беларуси могут ввести уголовную ответственности за призывы к санкциям

Политический аналитик Вадим Боровик сказал, каким может быть в Беларуси наказание за "призывы к санкциям". Фото: YouTube "Телеканал Беларусь 24"

Во время встречи Александра Лукашенко с парламентариями и экспертным сообщество, которая состоялась 26 мая, прозвучало предложение «наказывать за призывы к санкциям». Лукашенко поручил создать специальную рабочую группу, чтобы найти решение. Ее работу и предложения озвучил ресурсу «СБ. Беларусь сегодня» политический аналитик Вадим Боровик.

По словам политолога, уже прошла первая встреча данной рабочей группы. А вошли в нее кроме парламентариев, представителей оргкомитетов, юристов и политических экспертов также люди, ранее работавшие в предвыборных штабах Тихановской и Бабарико.

- Все они поддержали идею о том, что в отношении лиц, призывающих к санкциям, должна быть предусмотрена ответственность, - заявил политолог Боровик.

Каким может быть наказание за призывы к санкциям? Политический аналитик заметил, что рабочая группа прорабатывает «два формата»: либо закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП, либо декрет президента.

- Оба варианта будут вынесены на рассмотрение Александром Лукашенко. Помимо уголовной и административной ответственности, есть еще одно предложение: поражение в политических правах. То есть лиц, призывающих к санкциям, на определенный срок лишат права баллотироваться, участвовать в политической деятельности, высказываться по общественно-политическим вопросам, - прокомментировал Боровик.

В заключение он добавил, что группа работает над тем, чтобы не только выработать наказание за призывы к санкциям, но и сделать так, чтобы механизм взыскания был «максимально справедливым».

- Чтобы не пострадали члены семьи. Ведь вполне может оказаться, что мать и отец допускающего такие призывы деструктивщика его взгляды совершенно не разделяют, - предположил политический аналитик.

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