Еще 15 человек задержали в Литве рядом с белорусской границей

В Литве продолжается наплыв нелегальных мигрантов. Фото: VSAT

Литовские пограничники сообщили о задержании очередной группы нелегальных мигрантов, пишет ресурс Delfi со ссылкой на информацию Службы охраны государственной границы Литвы.

В пятницу, 11 июня, снова были задержаны две крупные группы нелегалов. Это произошло рано утром на территории Игналинского района, мигранты двигались группами по 6 и 9 человек. На данный момент гражданство задержанных людей еще устанавливается.

Ранее власти Литвы заявляли о том, что сильно возрос поток нелегальных мигрантов через Беларусь. На белорусско-литовском участке усилена охрана границы. А для размещения нелегалов при помощи армии строят палаточный лагерь, так как центр размещения в городе Пабраде переполнен.

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