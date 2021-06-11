Еще 15 человек задержали в Литве рядом с белорусской границей

В Литве продолжается наплыв нелегальных мигрантов. Фото: VSAT
Литовские пограничники сообщили о задержании очередной группы нелегальных мигрантов, пишет ресурс Delfi со ссылкой на информацию Службы охраны государственной границы Литвы.
В пятницу, 11 июня, снова были задержаны две крупные группы нелегалов. Это произошло рано утром на территории Игналинского района, мигранты двигались группами по 6 и 9 человек. На данный момент гражданство задержанных людей еще устанавливается.
Ранее власти Литвы заявляли о том, что сильно возрос поток нелегальных мигрантов через Беларусь. На белорусско-литовском участке усилена охрана границы. А для размещения нелегалов при помощи армии строят палаточный лагерь, так как центр размещения в городе Пабраде переполнен.
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