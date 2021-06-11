МВД: в здание Могилевского института милиции бросили «коктейль Молотова»

Вход в институт. Фото: скриншот с сайта institutemvd.by

Неизвестный повредил двери Могилевского института МВД Беларуси. Сначала неофициально сообщалось о том, что в окно входной двери кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью. Об этом написало региональное издание mogilev.online, ссылаясь на своих читателей. По их словам, в ночь на 10 июня в окно бросили «коктейль Молотова», а возникшее возгорание сотрудники учреждения потушили сами до прибытия спасателей. Из-за инцидента повреждены двери.

Затем появилась официальная информация МВД:

- Неизвестный бросил во входную дверь Могилевского института МВД бутылку с горючим веществом. В результате происшествия никто не пострадал. По факту особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества следователями возбуждены уголовные дела.

Причастных к инциденту пока не нашли - проводятся оперативно-разыскные мероприятия, уточнили в МВД.