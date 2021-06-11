Супруги из Минска пытались избежать самоизоляции по поддельному приказу о командировке. Фото: pixabay

Октябрьский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела об использовании заведомо подложного документа. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Согласно материалам уголовного дела, в марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправится в путешествие в Турецкую Республику. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилету на территорию Республики Беларусь нужно будет находится на самоизоляции в течении 10 календарных дней», – рассказали в СК.

Условия поездки не понравились семейной паре, супруги решили отказаться. Однако представитель турфирмы предложила вариант, как избежать самоизоляции. Она посоветовала оформить поддельные приказы о командировании их в качестве сотрудников турфирмы. Обвиняемые согласились, оплатили путевку и улетели отдыхать.

Сотрудница фирмы, которая предложила клиентам преступную схему, была туристическим гидом на территории Турции. До вылета она передала супругам подготовленные приказы о командировании.

«Противоправная деятельность фигурантов была пресечена уже по прилету в Республику Беларусь при прохождении паспортного контроля», – добавили в СК.

Следователи допросили обвиняемых и свидетелей. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, копии уставных документов фирмы и подложные приказы о командировании.

«По результатам расследования действия супружеской пары квалифицированы по ч. 2 ст. 380 (использование заведомо подложного документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном», – сказано в сообщении СК.

Материалы уголовного переданы прокурору для направления в суд.

Тем временем в отношении директора, 37-летнего мужчины, и уполномоченного представителя туристической фирмы, 41-летней женщины, материалы выделены в отдельное производство.

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