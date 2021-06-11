Лукашенко попросил Кочанову остаться после совещания. И вот зачем

Лукашенко поручил верхней палате парламента проводить финальную экспертную оценку законодательных актов. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко поручил верхней палате парламента проводить финальную экспертную оценку законодательных актов. Об этом он заявил в пятницу, 11 июня, во время совещания по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности.

На встрече присутствовала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Лукашенко попросил ее остаться после совещания, чтобы объяснить ей новое поручение.

– Наталья Ивановна, вы останетесь после совещания. Я хочу вам поручить, хомут еще один на вас повесить (на Совет Республики), который касается принимаемых нами законов, –сказал он.

Главное требование: документы должны быть востребованы в жизни.

– Придется Совету Республики и вам лично этим заняться, чтобы мы, не дай бог, не допустили каких-то ляпов или кто-то не пропихнул в законодательство того, что сегодня жизнью не востребовано, – цитирует пресс-служба президента.

По его словам, в Совете Республики опытные люди, нужно создать команду экспертов для проверки документов.

– Поэтому надо будет создать команду хороших юристов, философов, правоведов и прочих людей, которые будут работать при Совете Республики и важнейшие документы будут «просвечивать» на предмет жизни, жизнеспособности, – заключил он.