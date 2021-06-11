Лондон не нашел доказательств причастности России к экстренной посадке самолета Ryanаir в Минске. Фото: pexels

https://www.kp.by/online/news/4309524/У правительства Великобритании нет каких-либо конкретных доказательств причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. Такое заявление глава МИД Британии Доминик Рааб сделал в интервью Reuters 11 июня.

– У нас нет каких-либо дополнительных указаний на причастность России к вынужденной посадке гражданского самолета [Ryanair] в Беларуси – сказал он.

Напомним, что ранее Рааб заявлял, что не исключает такого варианта, поскольку ему «сложно поверить, что подобные действия могли быть осуществлены без хотя бы молчаливого согласия властей в Москве». При этом дипломат признавал, что точных данных по этому поводу у Британии нет.

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