Грозы и град: оранжевый уровень опасности объявили синоптики во второй половине дня 11 июня

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики во второй половине дня 11 июня Фото: Павел МАРТИНЧИК

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях во второй половине дня 11 июня. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

«Сегодня, 11 июня (пятница) в период с 14.30 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов», – сказано в сообщении.

Также ненастье прогнозируется и в столице.

«Сегодня, 11 июня (пятница) в период с 14.30 до 19 часов в Минске ожидается гроза. Грозовая деятельность сохранится до 23 часов», – добавили синоптики.