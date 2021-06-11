Грозы и град: оранжевый уровень опасности объявили синоптики во второй половине дня 11 июня

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики во второй половине дня 11 июня
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях во второй половине дня 11 июня. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.
«Сегодня, 11 июня (пятница) в период с 14.30 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов», – сказано в сообщении.
Также ненастье прогнозируется и в столице.
«Сегодня, 11 июня (пятница) в период с 14.30 до 19 часов в Минске ожидается гроза. Грозовая деятельность сохранится до 23 часов», – добавили синоптики.