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Общество11 июня 2021 16:21

Грозы и град: оранжевый уровень опасности объявили синоптики во второй половине дня 11 июня

Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики во второй половине дня 11 июня

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики во второй половине дня 11 июня

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях во второй половине дня 11 июня. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

«Сегодня, 11 июня (пятница) в период с 14.30 до 19 часов на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов», – сказано в сообщении.

Также ненастье прогнозируется и в столице.

«Сегодня, 11 июня (пятница) в период с 14.30 до 19 часов в Минске ожидается гроза. Грозовая деятельность сохранится до 23 часов», – добавили синоптики.