«Крылатая маршрутка» впервые совершила рейс «Калининград - Минск» - фотофакт

«Крылатая маршрутка» впервые совершила рейс «Калининград - Минск». Фото: t.me/MinskNationalAirport

11 июня выполнены первые авиарейсы по маршруту из российского Калининграда в столицу Беларуси и обратно. Необычное судно авиакомпании «СКОЛ» встретили в Национальном аэропорту «Минск», затем оно отправилось обратно к Балтийскому берегу.

По этому еженедельному маршруту летает американский легкий одномоторный «Сessna 208B Grand Caravan». Его называют «крылатой маршруткой». По информации из открытых источников, в салоне всего 13 мест. Фото прибывшего в Беларуси судна опубликовал ТГ-канал Национального аэропорта.

«Крылатая маршрутка» впервые совершила рейс «Калининград - Минск». Фото: t.me/MinskNationalAirport

Перелеты по маршруту «Калининград - Минск» авиакомпании «СКОЛ» происходят по пятницам. Путь длиной около 500 км «крылатая маршрутка» преодолевает за 2 часа 10 минут. То есть, скорость полета невысокая по сравнению с крупными авиалайнерами.

По расписанию, вылет из Калининграда - в 9.30, из Минска - в 14.00. Напомним, еще одна российская авиакомпания выполняет перелеты по маршруту «Калининград - Минск» - тоже по пятницам.