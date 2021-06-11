Украина запретила вещание телеканала «Беларусь 24» на своей территории: в Мининформе Беларуси прокомментировали ситуацию

На Украине запретили вещание телеканала «Беларусь 24». Фото: pixabay

На Украине запретили вещание телеканала «Беларусь 24». Такое решение накануне принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио.

Чиновники Нацсовета признали содержание телеканала «Беларусь 24» не отвечающим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

В Министерстве информации Беларуси отреагировали на такое решение соседней страны.

«Министерство информации Республики Беларусь считает исключение телеканала «Беларусь 24» из списка каналов, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей в отношении медиа нашей страны», – говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что «данное решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ».

«Вслед за прекращением вещания трех оппозиционных украинских телеканалов, основываясь на откровенно надуманных и расплывчатых формулировках, под запрет попал и телеканал «Беларусь 24», зрители которого получали объективную информацию о событиях в Беларуси и вокруг нее», – заявили в белорусском Мининформе.

Там заявили также о том, что «многочисленные факты цензуры, давления и расправы над оппозиционными медиа стали обыденным явлением в сегодняшних украинских реалиях».

«До сих пор остаются нерасследованными десятки убийств украинских журналистов за их профессиональную деятельность. Кроме того, вызывает беспокойство отсутствие должной международной реакции на подобные явления», – считают в Мининформе.

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