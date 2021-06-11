Telegram-каналы «Слоним для жизни» и «Доска Поzоrа Слоним» признаны экстремистскими в Беларуси

Еще два Telegram-канала признали экстремистскими в Беларуси. Речь идет о ресурсах «Слоним для жизни» и «Доска Поzоrа Слоним», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По заявлениям прокуратуры Слонимского района информационная продукция этих источников признана судом экстремистской

«Прокуратура Слонимского района проанализировала размещенные в Telegram-каналах «Слоним для жизни» и «Доска Поzоrа Слоним» информационные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих в связи с выполнением ими служебных обязанностей, а также членов их семей», – утверждают в Генпрокуратуре.

Там добавили, что администрация каналов не приняла мер по исключению публикации сообщений экстремистской направленности.

«На основании Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» прокурор Слонимского района обратился в суд с заявлениями о признании информационной продукции Telegram-каналов «Слоним для жизни» и «Доска Поzоrа Слоним» экстремистскими материалами. Суд Слонимского района удовлетворил заявления прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятых решений», – говорится в сообщении.

Их копии направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.

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