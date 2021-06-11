Управделами президента Беларуси Виктор Шейман подал в отставку. Фото: БелТА.

11 июня стало известно, что в отставку подал Виктор Шейман – он занимал должность управляющего делами президента Беларуси. Лукашенко во время рабочей встречи принял отставку Шеймана, сообщает телеграмм-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе:

- Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя, - сказал Александр Лукашенко.

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