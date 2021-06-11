Число задержанных нелегальных мигрантов на границе с Литвой возросло почти в 20 раз – ГПК

Количество нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть из Беларуси в Литву, увеличилось практически в 20 раз.

Количество нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть из Беларуси в Литву, увеличилось практически в 20 раз. Такую статистику обнародовал Госпогранкомитет.

«В частности, на границе с Литвой число задержанных нелегальных мигрантов возросло практически в 20 раз», – сказано в сообщении ГПК.

В пятницу, 11 июня, на участке ответственности пограничной заставы «Дотишки» Вороновского района пограничный наряд задержал очередную группу нелегалов – пятерых граждан Ирака, в том числе одного несовершеннолетнего.

Группа нарушителей преодолела сигнализационный комплекс, однако к границе подойти не успела.

«Сейчас в отношении задержанных начат административный процесс, до выяснения всех обстоятельств они помещены в ИВС Лидского погранотряда», – добавили в ГПК.

Также в Госпогранкомитете отметили, что с начала 2021-го года наблюдается существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования в страны Евросоюза.

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