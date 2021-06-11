Ватикан отреагировал на ситуацию в Беларуси

Ватикан продолжает следить за ситуацией в Беларуси и намерен "содействовать достижению демократических и мирных решений". Фото: pixabay

Ватикан впервые сделал официальное заявление по поводу ситуации в Беларуси. Как уточнил руководитель Зала печати Святого престола Маттео Бруни, оно стало ответом на многочисленные вопросы журналистов.

– Святой Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси и шагами, которые предпринимают различные заинтересованные субъекты, сохраняя приверженность к достижению демократичных и мирных путей реализации законных требований белорусского народа, – сказано в официальном заявлении Ватикана, сообщает Vatican News.

Отмечается также, что 16 августа 2020 года во время воскресной встречи с верующими понтифик лично упомянул о событиях в Беларуси в те дни.

– Направляю свои мысли к дорогой Беларуси. С большим вниманием слежу за ситуацией, которая сложилась после выборов в стране. Призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов опеке Богородицы, – заявил тогда Франциск.

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