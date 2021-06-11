В 11-ти минских больницах откроют пункты бесплатной вакцинации от коронавируса: вот когда они начнут работу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минздрав обещает, что с 14 июня прививки от COVID-19 можно будет сделать в специальных пунктах вакцинации. Откроют их на базе одиннадцати медучреждений Минска: больниц № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Сделать прививки там смогут все желающие при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Напомним, ранее минчане, сделавшие первую прививку, жаловались на отсутствие второй дозы вакцины «Спутник V» в некоторых поликлиниках. В Минздраве заверили, что проблема будет решена до конца недели.

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