Лукашенко подписал указ о Совете безопасности. Вот что там нового.

Александр Лукашенко 11 июня подписал указ №214 «О Совете безопасности Республики Беларусь». Главное новшество — утверждены новые положения о Совбезе и его рабочем органе — госсекретариате.

В указе определяется основное предназначение Совбеза. Это подготовка предложений президенту для принятия им решений по внутренней и внешней политике «в целях обеспечения национальной безопасности и реализации национальных интересов Беларуси».

В новом положении о Совбезе закреплены нормы декрета от 9 мая 2021 года №2 «О защите суверенитета и конституционного строя».

Госсекретариат будет отвечать за информационно-аналитическое, правовое и организационно-техническое обеспечение деятельности главы государства и Совбеза в сфере национальной безопасности.

Кроме того, в новой редакции изложен состав Совета безопасности. В число его постоянных членов дополнительно включены председатель Комитета госконтроля и генпрокурор.

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