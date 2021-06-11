Лукашенко высказался против ПВТ и предпринимателей

Сегодня в ПВТ работают 71 тысяча сотрудников. Фото предоставлено администрацией ПВТ.

- Мы создавали IT-парк: ах, надо, ах, хорошо. Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в IT-парке. Они уже и на производстве, они уже и в Министерстве обороны, они уже и в Академии наук, и так далее и тому подобное", – заявил Лукашенко на совещании во Дворце Независимости.

При этом Лукашенко сказал:

- Мы многие процессы там упустили. И что мы получили? Самые продвинутые вроде бы, самые богатенькие и обеспеченные. Где они оказались? Второй пример – индивидуальные предприниматели. Правительство бегало тут бывшее: все кричали ая-яй, ой-ёй. И что мы получили? Поэтому это нам уроки, но жизнь идет, она же не остановилась. И получив где-то по голове, набив шишки, мы не должны останавливаться, двигаться должны вперед с учетом тех недостатков и тех уроков, которые были в прошлом, – цитирует Александра Лукашенко sputnik.by.

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