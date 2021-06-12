С молитвой о мире и защите от коронавируса. Настоятель Красного костела отправляется в необычное паломничество с 8 иконами

Копии икон освятил представитель Ватикана. Фото: catholic.by

В субботу, 12 июня, из Гродно стартует необычное паломничество. Настоятель Красного костела в Минске ксендз Владислав Завальнюк вместе с прихожанами объедет всю границу Беларуси, взяв с собой копии 8 самых почитаемых в республике католических икон Богородицы. Это иконы из Будслава, Браслава, Бреста, Белыничей, Гродно, Гудогая, Логишина и Трокелей. Апостольский нунций, представитель Ватикана в Беларуси, архиепископ Анте Йозич уже освятил копии икон.

Паломничество будет совершено на автомобилях и оно будет постным - то есть, верующие будут отказывать себе в мясе и других продуктах. Молиться во время паломничества его участники будут особенно за восстановление после пожара базилики Матери Божьей Будславской, а также о мире, возрождении веры и защите от коронавируса, сообщает Catholic.by.

Напомним, в прошлом году кс. Владислав тоже устраивал необычное паломничество - в одиночку съездил в Будслав на моноколесе.