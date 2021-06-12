В трех районах Беларуси власти ввели запрет на посещение лесов

В трех районах Беларуси ввели запрет на посещение лесов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По данным на утро 12 июня, запреты на посещение лесов введены в Минском, Волковысском и Житковичском районах. Такие решения приняли местные исполкомы. Запреты связаны с установившейся засушливой погодой, из-за чего в лесах возникла высокая вероятность возникновения пожаров.

- Эти районы в выходные не готовы принимать любителей лесных прогулок, - сообщается в Телеграм-канале Министерства лесного хозяйства. - В регионах установился 4-й класс пожарной опасности, а это значит, что здесь введен запрет на посещение лесов.

В ведомстве призвали всех, кто собирался отправиться в лес по грибы, ягоды или с другой целью, «подумать о собственной безопасности и воздержаться от небезопасного отдыха».

В Минлесхозе отметили, что в остальных регионах пожароопасная ситуация пока стабильная, поэтому посещение лесов разрешено. Ранее запрет устанавливали в Березинском районе, но после того, как здесь прошли дожди, решение отменили.