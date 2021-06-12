В Беларуси хотят запретить публиковать фотографии людей без их согласия Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский прокомментировал новшества, которые внесены в проект Гражданского кодекса. Одно из них - это статья, в которой прописана дополнительная охрана изображения гражданина.

- Статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина, - передает слова главы Минюста телеканал СТВ. Министр заметил, что будут исключения: «если это не общая какая-то фотография, в общедоступном общественном месте».

Напомним, в обновленном Гражданском кодексе предусмотрены и другие изменения. Их обсуждали на встрече у Александра Лукашенко 11 июня. Например, предполагается урегулировать вопрос сделок с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. А еще в Гражданском кодексе больше не будет верхнего предела срока действия доверенности. Кроме того, предлагается ввести понятие безотзывной доверенности.