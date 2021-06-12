В Витебске ребенок выпал из окна шестого этажа на асфальт и остался жив

В Витебске ребенок выпал из окна шестого этажа на асфальт. Фото: СК

Беда случилась 11 июня в Витебске. Там, на улице Воинов-Интернационалистов вечером полуторогодовалый мальчик выпал из окна квартиры на 6 этаже. Как уже удалось выяснить следствию, ребенок играл со своими братьями в квартире, около 19 часов он поднялся на подоконник. Мама детей была дома, но в этот момент ненадолго вышла в другую комнату.

А дальше все было предсказуемо: ребенок открыл незапертую створку окна и оперся на москитную сетку. Крепления сетки не выдержали тяжести мальчика и вместе с ней ребенок полетел вниз. Мальчик выжил, несмотря на то, что упал прямо на асфальт. Вернувшая в комнату мама была шокирована, когда увидела сына на асфальте…

- Ребенок с травмами госпитализирован, - сообщает Следственный комитет Беларуси. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родители пострадавшего.

Какие именно у мальчика травмы, и в каком он состоянии, пока не уточняется. В СК добавили, что семья в социально-опасном положении не находится, имеет положительные характеристики.