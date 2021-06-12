Ножом в шею: в электричке «Минск - Барановичи» убили пассажира

В электричке «Минск - Барановичи» убили пассажира. Фото: СК

Убийство произошло вечером 11 июня в Минском районе - тяжкое преступление совершено в вагоне электрички «Минск - Барановичи». В Следственном комитете Беларуси рассказали о подробностях, которые уже удалось установить:

- 60-летний минчанин ехал в электропоезде. Когда в вагон вошел 48-летний житель Столбцов, между ранее незнакомыми мужчинами возник малозначительный конфликт, в ходе которого житель столицы достал нож и нанес им удар в шею потерпевшего.

В информации СК уточняется, что потерпевший мужчина успел дойти до соседнего вагона, и там умер от полученных травм.

Подозреваемого уже нашли и задержали. Оказалось, что мужчина нигде не работал, был судим за хулиганство. Возбуждено уголовное дело за убийство, назначены экспертизы, свидетели дают показания, добавили в СК. Другие подробности инцидента пока устанавливают.