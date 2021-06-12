Умер легендарный советский и белорусский спортсмен Игорь Железовский

Умер Игорь Железовский Фото: Архив "КП"

Знаменитый советский и белорусский спортсмен Игорь Железовский ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом 12 июня сообщил на своей странице в Facebook Союз конькобежцев России. О причине смерти легендарного спортсмена пока не сообщается.

Железовский - многократный чемпион мира в спринтерском многоборье, призер Олимпийских игр. Выступая за Беларусь на первой Олимпиаде после обретения страной независимости, в 1994 году, Железовский завоевал серебряную медаль. Ранее, в составе сборной СССР брал на олимпиаде бронзу, становился чемпионом мира. В целом, шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье.

Железовский родом из Орши, его пять раз признавали лучшим спортсменом Беларуси. В 1996-2001 годах он возглавлял Паралимпийский комитет республики.

Предварительно, 14 июня состоятся прощание и похороны - место пока не сообщается.

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