Беларусь получила от России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента «Спутник V»

В субботу в поликлиниках проводится вакцинация Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новости о ходе вакцинации в Беларуси сообщило Министерство здравоохранения 12 июня. Ведомство получило от России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента препарата «Спутник V». И уже вечером в пятницу, 11 июня, специалисты предприятия «Белфармация» привезли эти партии вакцины во все области республики.

Поэтому уже в субботу во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой препарата. В Минздраве напомнили, что речь идет о том «Спутнике V», который произвели на «Белмедпрепаратах».

Также в ведомстве сообщили, что уже свыше 690 тыс. человек привиты в Беларуси первой дозой, а полный курс вакцинации завершили более 380 тыс. белорусов.

По поводу сроков введения второго компонента, в Минздраве уточнили, что интервал между введением первого и второго компонента «Спутника V» может составлять 21-90 дней.