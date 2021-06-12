Фотофакт: в Барановичах образовалась гигантская очередь. Оказалось - на подачу документов в школу

В Барановичах образовалась гигантская очередь на подачу документов в школу. Фото: nashkraj.by

Утром 12 июня в Барановичах в здании будущей школы в новом микрорайоне Боровки начался прием документов. Чтобы подать документы многим пришлось занять очередь еще с ночи.

Вдоль забора выстроились две очереди: с одной стороны - законные представители учащихся из закрепленного к школе микрорайона, с другой, намного более многочисленной - на свободные места, пишет районная газета «Наш край».

В Барановичах образовалась гигантская очередь на подачу документов в школу. Фото: intex-press.by

По сведениям издания, в очереди на свободные места - около четырехсот желающих, но продвигается она «быстро и спокойно». Особый ажиотаж - на места в первые классы. А в первый час приема документов заполнили свыше ста заявлений от родителей, которые ждали в очереди несколько дней и ночей.

Те, кто закреплен за микрорайоном школы, могут подать заявление вплоть до последнего дня приема документов - 15 августа - с первоочередным правом зачисления в школу.