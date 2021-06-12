Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июня 2021 года: снова меньше тысячи новых случаев, зато 11 умерших

Снова меньше тысячи новых случаев ковида выявлено за сутки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Министерство здравоохранения Беларуси обновило сведения о заболеваемости коронавирусом в республике. По последним опубликованным данным, опубликованным 12 июня, за сутки количество новых случаев COVID-19 сократилось. Если накануне было зарегистрировано 1026 положительных тестов, то сейчас - 895. Правда, и тестов успели обработать меньше.

В то же время выписаны из больниц за сутки 937 пациентов. Таким образом, всего, с начала пандемии, в республике зарегистрировали 404 тыс. 740 человек с положительным тестом на COVID-19, а выздоровели из них 397 тыс. 587 пациентов.

При этом сообщается об 11 умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции в Беларуси, официально, умерли 2 тыс. 969 пациентов с ковидом.

Напомним, ведомство также сообщало о ходе вакцинации: уже свыше 690 тыс. человек привиты в Беларуси первой дозой, а полный курс завершили более 380 тыс. белорусов. В субботу в поликлиниках проходит вакцинация, благодаря тому, что Беларусь получила от России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента «Спутник V».