В Беларуси только 49 организаций могут делать ПЦР-тесты для выезжающих заграницу. Вот список

В Беларуси только 49 организаций могут делать ПЦТ-тесты для выезжающих заграницу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Миздрав обновил перечень организаций, которые имеют право проведения лабораторных ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для лиц, выезжающих за пределы Республики Беларусь. Всего в этом списке 49 организаций: 22 – в Минске и Минской области, по 4 – в Бресткой и Гродненской областях, по 7 – в Витебской и Гомельской областях и 5 – в Могилевской области. Вот полный список этих организаций.

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