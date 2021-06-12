В госпитале МВД умер 33-летний милиционер. По слухам – от коронавируса.

12 июня в соцсетях стала гулять информация о том, что умер 33-летний майор милиции Денис Толочин. Согласно этой информации, он работал участковым инспектором милиции отделения охраны правопорядка и профилактики городского отдела милиции Управления внутренних дел администрации Ленинского района Минска. Также сообщалось, что его тело нашли по месту жительства.

Информацию о смерти сотрудника позже подтвердили официально. Правда, уточнили: он умер не по месту жительства, а в госпитале МВД, где проходил лечение.

Руководство ГУВД Мингорисполкома и коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким умершего, - сообщается в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.

Также в соцсетях гуляет информация о том что Денис Толочин болел коронавирусом.

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