Немецкий банк передумал давать Беларуси кредит на покупку турбин, нужных для запуска БелАЭС в эксплуатацию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В начале апреля Национальное антикризисное управление обратилось к немецким банкам, шведскому экспортно-кредитному агентству EKN и Siemens, чтобы те вышли из сделки по покупке газовых турбин, сообщает “Ежедневник”. После того, как шведская EKN отказалась страховать сделки по покупке турбин, немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит на 100 миллионов евро, который планировалось потратить на закупку газотурбинных установок Siemens. Отмена этого кредита не позволит Беларуси завершить модернизацию электросетей, без которой невозможно введение БелАЭС в эксплуатацию, пишет издание.

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