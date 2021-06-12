Владимир Путин и Джо Байден не планируют проводить совместную пресс-конференцию.

Президент США Джо Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию после встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Президент США Джо Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным на вилле «Ла Гранж» в Швейцарии 16 июня. Планируется, что помимо прочего, они обсудят ситуацию в Беларуси.

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