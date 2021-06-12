Глава «Великого камня» предложил Илону Маску построить завод Tesla в Беларуси.

Глава белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко предложил бизнесмену, владельцу компаний Tesla и SpaceX Илону Маску открыть завод по производству электромобилей в парке.

- Слышал, что в России Илон Маск рассматривает площадку для строительства завода. Пользуясь случаем, я хотел бы предложить, опять же это Евразийское пространство, расположить такой завод по выпуску электромобилей в парке «Великий камень». Почему нет? – заявил Ярошенко в эфире телеканала «Беларусь 1». - Да, это может быть фантазией в каком-то смысле. Но это перспективная фантазия, - добавил глава «Великого камня». По его словам, «любой проект, любой страны мира может рассмотреть эту площадку как реализацию своих самых, самых безумных инвестиционных проектов».

Напомним, 21 мая Маск заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

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