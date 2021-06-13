«Потому что результаты будут не в их пользу». Макей обвинил Запад в нежелании расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

Глава МИД Владимир Макей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Мы четко, по пунктам довели до наших собеседников (послов) позицию Беларуси. Мы не нарушили ни одного международного закона, правила, параграфа, - прокомментировал Макей в эфире телеканала ОНТ посадку самолета в Минске.

По словам главы МИДа, "белорусская сторона предоставила все материалы, продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству по расследованию инцидента".

- Есть правила ИКАО, … давайте исходить из ее требований и проводить соответствующее расследование. Нам заявили, что под давлением западных стран Беларусь согласилась на расследование. Но мы видим сейчас, что западные страны не желают этого расследования. Потому что результаты будут абсолютно не в их пользу. Ни Польша, ни Литва до сих пор не передали материалы, связанные с разговорами экипажа самолета с аэропортами этих стран, - сказал Макей.

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