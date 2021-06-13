Белорусы получили жировки за май. В них пишут о Протасевиче, санкциях и омлете

Такие жировки получили минчане. Фото: onliner.by

В мартовских жировках, кроме сумм за коммунальные услуги, минчане увидели «Мифы о бчб-флаге» и соцопрос, согласно которому президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей, а 72,4% не поддерживают акции протеста

В майских квитанциях информация обновилась. Теперь в жировках рассказывают о санкциях, фотографию жировки публикует onliner.

- Cанкции! Санкции! Старая новая мантра для сбежавших от правосудия уголовников и пестрых западных «демократий», - так начинается повествование. Упоминается имя Светланы Тихановской, Павла Латушко, Жозепа Борреля, Александра Лукашенко, Романа Протасевича.

После эмоционального высказывания о санкциях белорусов поздравляют с Днем Независимости и рассказывают об этом празднике.

Напомним, в начале июня премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что будет обеспечена поддержка всех слоев населения, которые могут пострадать от санкций

- Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. И это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас имеются все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов, - сказал Головченко.