Грозы и до плюс 27 градусов. Синоптики рассказали, какой будет погода 14 июня Фото: Павел МАРТИНЧИК

После воскресного похолодания и дождей в начале новой недели в Беларусь снова возвращается летняя жара. Хотя на понедельник синоптики по-пржнему прогнозируют дожди и грозы.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник 14 июня стоит ожидать переменную облачность. Ночью на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Повторятся кратковременные дожди и днем - но не повсюду, а в отдельных районах. Местами возможны и грозы. Обещают северный ветер - от умеренного до порывистого.

Что о температуре, ночью на градуснике будет плюс 8-14 градусов, а днем воздух прогреется до 18-24 градусов. По юго-востоку будет теплее - до плюс 25-27 градусов.