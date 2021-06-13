Родные и коллеги пришли встретить Анатолия Лебедько из ЦИП, дежурный сказал, что его в тюрьме нет

Встретить Лебедько пришли родные, друзья и коллеги по партии. Фото: facebook.com/svaboda.org

13 июня в 10.50 закончились 30 суток задержания политика Анатолия Лебедько, а значит в это время его должны были освободить из изолятора на Окрестина.

Встретить его пришли родные, друзья и коллеги по партии. Однако Лебедько из центра изоляции не вышел.

Жене Анатолия Светлане дежурный ЦИП сообщил, что в тюрьме Лебедько нет, его освободили, пишет «Радыё Свабода» в фейсбуке.

Издание сообщает, что от Окрестила выехала милицейская машина, в которой окна были закрыты шторами, и предполагает, что в автомобиле могли вывезти Анатолия Лебедько.

Позже «Радыё Свабода» стало известно, что Анатолий Лебедько добрался домой на такси. Его вывезли на легковой машине в Слепянку.

Напомним, Лебедько был задержан 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где нпроходил суд по «делу студентов», по которому проходят 12 человек: 10 студентов разных столичных вузов, преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и член основного состава КС, помощник Тихановской Алана Гебремариам.