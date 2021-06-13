Глава ВОЗ не исключает версию об утечке коронавируса из лаборатории Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что не исключает версию об утечке коронавируса из лаборатории, об этом он заявил во время саммита лидеров Большой семерки G7.

Гебреисус констатировал, что не стоит отказываться от версии о лабораторном происхождении коронавируса, нужно брать во внимание и изучать, считает глава ВОЗ, каждую из гипотез о происхождении коронавирусной инфекции.

Глава ВОЗ напомнил о цифрах, которые касаютсяя распространения коронавирусной инфекции в мире: за полтора года во всем мире заразились ковидом более 174 млн человек, а умерли 3,75 млн человек. Но до сих по неизвестно точное происхождение коронавируса.

- Я думаю, что люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают, – сказал Гебреисус.

По его словам, в первое время со стороны Китая не было необходимой обратной связи, это сделало расследование невозможным.