Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июня 2021 года: 923 новых случая и 9 смертей

Появилась новая статистика от Минздрава по ситуации с коронавирусом. За сутки, сообщает 13 июня ведомство, зарегистрировано 923 новых случаев заражения. За все время по официальной статистики Министерства здравоохранения в Беларуси заразились ковидом 405 663 человека. Выздоровели за весь период меньше - 398 742 пациента.

Умерли за все время 2 978 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а значит за сутки +9 смертей. В прошлые сутки Минздрав сообщал о 11-и летальных исходах. Незадолго до этого цифра 10, когда речь шла о смертях, держалась на протяжении не одной недели.