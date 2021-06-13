В Беларуси запретили продавать крекер-рыбки и еще несколько видов печенья

Фото: danger.gskp.by/ReestrOp
В Реестре опасной продукции, которую нельзя ввозить и распространять в Беларуси, появились новые продукты, в том числе несколько видов печенья. Значит, что скоро в магазинах их не будет.
Новые продукты появляются в реестре каждую неделю, 14-м июня датируются запрет на крекер Rikki в виде рыбок.
-При производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка – антиокислитель пиросульфит натрия Е223, - объясняется причина.
Кроме этого, запретили и российское сдобное печенье сдобное «Курабье с глазированным дном»: в состав вишневого джема входит запрещенный пищевой краситель Е122.
Фото: danger.gskp.by/ReestrOp
Еще запрещены сладости - печенье-сендвич «Mulinare» с кремовой начинкой и с миндальной начинкой. В них присутствует недопустимая пищевая добавка - антиокислитель пиросульфит натрия (Е223).
Фото: danger.gskp.by/ReestrOp
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