В Беларуси запретили продавать крекер-рыбки и еще несколько видов печенья

Фото: danger.gskp.by/ReestrOp

В Реестре опасной продукции, которую нельзя ввозить и распространять в Беларуси, появились новые продукты, в том числе несколько видов печенья. Значит, что скоро в магазинах их не будет.

Новые продукты появляются в реестре каждую неделю, 14-м июня датируются запрет на крекер Rikki в виде рыбок.

-При производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка – антиокислитель пиросульфит натрия Е223, - объясняется причина.

Кроме этого, запретили и российское сдобное печенье сдобное «Курабье с глазированным дном»: в состав вишневого джема входит запрещенный пищевой краситель Е122.

Фото: danger.gskp.by/ReestrOp

Еще запрещены сладости - печенье-сендвич «Mulinare» с кремовой начинкой и с миндальной начинкой. В них присутствует недопустимая пищевая добавка - антиокислитель пиросульфит натрия (Е223).

Фото: danger.gskp.by/ReestrOp

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