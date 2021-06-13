Пенсионерку, которую искали больше суток, нашли в больнице

ПСО «Ангел»

О том, что пропала 89-летняя Регина Павловна Раецкая, в поисково-спасательном отряде «Ангел» сообщили 12 июня. К этому моменту женщину искали уже почти сутки. 11 июня вечером она вышла из дома в неизвестном направлении и исчезла. У пенсионерки диагностирована деменция.

13 июня в ПСО сообщили новость о том, что Регина Павловна нашлась.

- Женщина найдена в больнице. Желаем Регине Павловне крепкого здоровья! - написали в соцсетях «Ангела».

Близкие женщины сообщили о том, что сейчас выясняют ее состояние, и поблагодарили всех за помощь.

Недавно мы писали о том, что волонтеры «Ангела» попали в аварию и им нужно отремонтировать автомобиль, на котором они выезжают на поиски, случай оказался не страховым.