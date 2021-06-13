В Житковичском районе шестиклассник получил ожоги 30 процентов тела, когда разжигал мангал

Десятилетний мальчик разжигал мангал, жидкость для розжига попала на его одежду. Ребенок в больнице с ожогами. Фото: МЧС.

Десятилетний мальчик получил травмы, когда разжигал мангал. Это произошло в деревне Воронино Житковичского района, сообщает пресс-служба МЧС.

Шестиклассник был в гостях у соседей. Вместе с другими детьми он разжигал мангал. Мальчик воспользовался жидкостью для розжига. Жидкость попала на одежду ребенка и воспламенилась.

Ребенка отвезли в Житковичскую центральную районную больницу. Медики установили, что у мальчика обожжено 30 процентов тела. Он госпитализирован.

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В МЧС напомнили правила безопасности при приготовлении пищи или разведения костров на придомовой территории.

Нужно постоянно контролировать процесс горения и тления, место для приготовления пищи необходимо обеспечить средствами тушения огня (огнетушителем или обычным ведром с водой). Нельзя разводить костры под кронами деревьев и вблизи жилья и хозпостроек, чтобы на них не могли попасть огонь и искры. Нужно следить, чтобы на участке рядом с жильем не было горючих веществ и материалов, сухой растительности, легковоспламеняющегося мусора. Нельзя использовать для разведения огня легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, кроме тех, что специально предназначены для розжига.

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