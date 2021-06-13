В Осиповичском районе Audi врезалась в лося, погиб пассажир автомобиля

Водитель не смог избежать столкновения с лосем, который выскочил на дорогу. В ДТП погиб пассажир. Фото: ГАИ.

В Осиповичском районе из-за выскочившего на дорогу животного произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в ГАИ, авария случилась на 117-м километре автодороги Минск-Гомель.

33-летний минчанин был за рулем автомобиля Audi, когда на дорогу внезапно выбежал лось. Водителю не удалось избежать столкновения с животным. 32-летний пассажир, который был на переднем сиденье автомобиля, получил серьезные травмы и умер на месте происшествия.

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В ГАИ Витебской области рассказали, что делать, чтобы минимизировать шансы столкнуться с диким животным на дороге.

Следите за автомобилем. Обращайте внимание на состояние лобового стекла – царапины и сколы снижают видимость в темное время. Следите, чтобы хорошо работали дворники и климатическая система автомобиля, регулируйте свет фар и содержите их в чистоте. В темное время суток вне населенных пунктов всегда переключайтесь на «дальний», если нет встречного транспорта. Включайте передние «противотуманки» вместе с ближним и дальним светом фар – так вы раньше заметите приближающееся животное. Но помните, что дальний свет ухудшит видимость, если пользоваться им в тумане, во время дождя или снегопада.

Помните, что животные наиболее активны в сумерках – на рассвете и на закате. В это время наиболее высока вероятность столкнуться с ними на дороге. По возможности делайте перерывы в движении в сумеречное время. Сбавляйте скорость, если едете по дороге, окруженной лесополосой или если рядом есть водоем. На таких участках животные чаще выходят на дорогу. Не игнорируйте знаки, которые информируют о возможном появлении диких животных – на участках, обозначенных такими знаками, сбавляйте скорость и удваивайте бдительность.

Эксперты рекомендуют в местах обитания диких животных ехать со скоростью не более 90 км/ч. Так будет проще экстренно остановиться или объехать животное. Если столкновение все же произойдет, последствия будут менее серьезными.

Обращайте внимание на белые или красные точки в темноте и, если вы едете не в одиночку, попросите пассажира следить за правой обочиной. Глаза животных отражают свет фар, и именно белые или красные точки позволят своевременно заметить их и снизить скорость.

Помните, что лось, олень или другое животное может выбежать на дорогу и в населенном пункте – они нередко заходят в города и поселки. Если вы увидели на дороге животное, не «бибикайте» и не моргайте фарами, это испугает животное и может спровоцировать его на то, чтобы атаковать автомобиль. Максимально снизьте скорость или по возможности остановитесь.

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