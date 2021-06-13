В Гомеле спасли на пожаре женщину, которой 101 год

Вот так выглядит после пожара квартира, из которой спасли 101-летнюю женщину. Фото: МЧС.

В Гомеле на пожаре сотрудники МЧС спасли 101-летнюю пенсионерку. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в квартире на четвертом этаже одного из домов по улице Ломоносова случился ночью 12 июня. Сообщение в службу спасения поступило в 02.27. Когда спасатели прибыли по вызову, они нашли в задымленной квартире ее хозяина. Мужчину вынесли на воздух, но оказалось, что он был уже мертв. Его брат еще до приезда спасателей успел выйти из квартиры, услышав звук пожарного извещателя.

В одной из комнат на кровати спасатели обнаружили бабушку хозяина квартиры. Пенсионерку вынесли из квартиры и передали медикам. 101-летнюю женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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