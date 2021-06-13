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Общество13 июня 2021 17:33

В Гомеле спасли на пожаре женщину, которой 101 год

Один внук пенсионерки спасся сам, услышав звук пожарного извещателя, второй погиб
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Вот так выглядит после пожара квартира, из которой спасли 101-летнюю женщину. Фото: МЧС.

Вот так выглядит после пожара квартира, из которой спасли 101-летнюю женщину. Фото: МЧС.

В Гомеле на пожаре сотрудники МЧС спасли 101-летнюю пенсионерку. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в квартире на четвертом этаже одного из домов по улице Ломоносова случился ночью 12 июня. Сообщение в службу спасения поступило в 02.27. Когда спасатели прибыли по вызову, они нашли в задымленной квартире ее хозяина. Мужчину вынесли на воздух, но оказалось, что он был уже мертв. Его брат еще до приезда спасателей успел выйти из квартиры, услышав звук пожарного извещателя.

В одной из комнат на кровати спасатели обнаружили бабушку хозяина квартиры. Пенсионерку вынесли из квартиры и передали медикам. 101-летнюю женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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